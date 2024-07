Senator Sanders: Biden diende ons land met eer en waardigheid

WASHINGTON (ANP) - Senator Bernie Sanders heeft zijn dank aan president Joe Biden uitgesproken na diens besluit om uit de race om het presidentschap te stappen. Hij schrijft op X dat Biden het land heeft gediend met "eer en waardigheid".

Sanders zegt dat Biden de eerste president ooit was die zich begaf tussen stakende werknemers die de straat opgingen. Biden wordt door hem omschreven als de president die zich het meest inzette voor de arbeidersklasse in de moderne Amerikaanse geschiedenis. "Dank u meneer president, voor alles wat u hebt gedaan."

Sanders wilde in 2016 en 2020 namens de Democraten meedoen aan de presidentsverkiezingen. In 2020 was hij Bidens grootste concurrent. De senator trok zich uiteindelijk terug uit de race omdat het volgens hem niet meer mogelijk was van Biden te winnen. Sanders riep kiezers vervolgens op het kandidaatschap van Biden te steunen.