ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier Schoof blij met inspanningen Trump voor vrede Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 13:34
anp160825095 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof "verwelkomt" de inspanningen van de Amerikaanse president Trump om te komen tot een duurzame vrede in Oekraïne. Dat schrijft hij in een statement naar aanleiding van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Alaska.
Verder herhaalt Schoof het standpunt dat Oekraïne betrokken moet zijn bij onderhandelingen over vrede. "Goed dat er zicht komt op een top tussen de VS, Oekraïne en Rusland, met Europese steun."
Schoof steunt de gezamenlijke verklaring van Europese leiders die eerder zaterdag naar buiten kwam. Zo vindt de partijloze premier het positief dat Europa en de VS samenwerken aan veiligheidsgaranties. "Nederland blijft ook op dit vlak een actieve rol spelen in de Coalition of the Willing."
Vorig artikel

Zelensky wil echte vrede, geen pauze in Russische aanvallen

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

ANP-201062310

De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

shutterstock_2608964187_huge

Tekenen 10 jaar voor diagnose tonen dat je MS krijgt

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?