Premier Schoof blij met inspanningen Trump voor vrede Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof "verwelkomt" de inspanningen van de Amerikaanse president Trump om te komen tot een duurzame vrede in Oekraïne. Dat schrijft hij in een statement naar aanleiding van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Alaska.

Verder herhaalt Schoof het standpunt dat Oekraïne betrokken moet zijn bij onderhandelingen over vrede. "Goed dat er zicht komt op een top tussen de VS, Oekraïne en Rusland, met Europese steun."

Schoof steunt de gezamenlijke verklaring van Europese leiders die eerder zaterdag naar buiten kwam. Zo vindt de partijloze premier het positief dat Europa en de VS samenwerken aan veiligheidsgaranties. "Nederland blijft ook op dit vlak een actieve rol spelen in de Coalition of the Willing."