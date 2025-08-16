ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky wil echte vrede, geen pauze in Russische aanvallen

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 13:10
anp160825093 1
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat hij een echte vrede wil, niet enkel een pauze in Russische aanvallen. Hij vindt dat daarvoor veiligheidsgaranties nodig zijn van zowel Europese landen als van de VS.
Hij sprak nadat president Donald Trump en zijn ambtgenoot uit Rusland, Vladimir Poetin, elkaar vrijdag bijna drie uur spraken in Alaska. Trump heeft Zelensky uitgenodigd daar maandag in het Witte Huis over te komen praten. Zelensky gaat dat doen.
Zelensky vond eerder, met steun van Europese leiders, dat er een staakt-het-vuren nodig was voordat er onderhandelingen konden plaatsvinden om de oorlog te beëindigen. Poetin wil alleen overleggen over een definitief vredesakkoord, waardoor de gevechten ondertussen kunnen worden voortgezet.
Trump was voor Alaska ook uit op een staakt-het-vuren, maar wijzigde zijn visie eveneens na het onderhoud met Poetin. Hij liet zijn eis voor een wapenstilstand vallen, in een ommezwaai die hem op één lijn brengt met Poetin en verdeeldheid zaait met Europese bondgenoten, aldus The Washington Post.
Vorig artikel

Motorcoureur Bezzecchi profiteert van crash Márquez en pakt pole

Volgend artikel

Premier Schoof blij met inspanningen Trump voor vrede Oekraïne

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

ANP-201062310

De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

shutterstock_2608964187_huge

Tekenen 10 jaar voor diagnose tonen dat je MS krijgt

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?