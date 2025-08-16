Zelensky wil echte vrede, geen pauze in Russische aanvallen

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat hij een echte vrede wil, niet enkel een pauze in Russische aanvallen. Hij vindt dat daarvoor veiligheidsgaranties nodig zijn van zowel Europese landen als van de VS.

Hij sprak nadat president Donald Trump en zijn ambtgenoot uit Rusland, Vladimir Poetin, elkaar vrijdag bijna drie uur spraken in Alaska. Trump heeft Zelensky uitgenodigd daar maandag in het Witte Huis over te komen praten. Zelensky gaat dat doen.

Zelensky vond eerder, met steun van Europese leiders, dat er een staakt-het-vuren nodig was voordat er onderhandelingen konden plaatsvinden om de oorlog te beëindigen. Poetin wil alleen overleggen over een definitief vredesakkoord, waardoor de gevechten ondertussen kunnen worden voortgezet.

Trump was voor Alaska ook uit op een staakt-het-vuren, maar wijzigde zijn visie eveneens na het onderhoud met Poetin. Hij liet zijn eis voor een wapenstilstand vallen, in een ommezwaai die hem op één lijn brengt met Poetin en verdeeldheid zaait met Europese bondgenoten, aldus The Washington Post.