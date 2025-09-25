Premier Schoof komt op voor bekritiseerde Verenigde Naties

NEW YORK (ANP) - Premier Dick Schoof heeft in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering de Verenigde Naties verdedigd. De multilaterale organisatie lag deze week nog onder vuur van Donald Trump. De Amerikaanse president vraagt zich af wat het nut nog is van de VN, die dit jaar tachtig jaar bestaat.

"Er wordt gezegd dat de VN zijn bestaan niet meer kan rechtvaardigen", aldus Schoof. "Wie dat beweert, vergeet echter waar we vandaan komen." De VN is direct na de Tweede Wereldoorlog opgericht en zet zich in voor internationale vrede en stabiliteit in de wereld. De invloed van de organisatie is de afgelopen jaren afgenomen. Steeds meer landen keren zich af van het multilateralisme.

"De afgelopen 80 jaar hebben we de prestaties van de VN als vanzelfsprekend beschouwd. We hebben verzuimd terug te kijken naar waar we vandaan komen en alle mijlpalen die we onderweg hebben bereikt", zei Schoof. Maar de VN moet ook veranderen en hervormen. Het vetorecht van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad werkt de slagvaardigheid van de VN tegen.

Gaza

Dat bleek nog maar weer eens toen Rusland buurland Oekraïne ruim drie jaar geleden binnenviel. Een veroordeling door de Veiligheidsraad was toen onmogelijk door het vetorecht dat Rusland heeft. De VN spelen dan ook geen rol van betekenis bij pogingen om een eind te maken aan het conflict. Een hervorming van de VN is een zaak van de lange adem, erkent ook het kabinet. Er wordt al jaren over gesproken, zonder resultaat.

Schoof refereerde ook aan de oorlog in Gaza. De Israëlische regering moet volgens hem haar koers daar drastisch veranderen. "De annexatie van de Westelijke Jordaanoever en Gaza-stad is onacceptabel en we veroordelen elke stap in deze richting", zei de partijloze minister-president. Ook in dit conflict is de rol van de VN minimaal, omdat de VS achter Israël staat.