Rutte kijkt naar VS voor de-escalatie na aanval Israël op Iran

STOCKHOLM (ANP) - Er ligt een belangrijke taak voor de Verenigde Staten en andere bondgenoten om de spanningen in het Midden-Oosten na de Israëlische aanval op Iran te verminderen, vindt NAVO-topman Mark Rutte. "Dat gaat nu voor."

"Het is nu cruciaal voor veel NAVO-landen, de VS inbegrepen, om op ditzelfde moment te werken aan de-escalatie", zei Rutte op bezoek bij de Zweedse premier Ulf Kristersson in Stockholm. "En ik weet dat ze dat doen."

Kristersson betreurt de aanvallen in de nacht van donderdag op vrijdag, die het al zo gespannen Midden-Oosten slecht kan gebruiken. Maar hij wil niet bij de pakken neerzitten. "Dit zou kunnen escaleren, dat is evident. Maar het kan ook de-escaleren."