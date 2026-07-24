Premier Spanje bezoekt gebied met natuurbranden bij Madrid

MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez gaat zaterdag naar bestrijders van de natuurbranden ten westen van Madrid. Hij bezoekt onder meer een coördinatiecentrum van brandbestrijders en woont een crisisbijeenkomst bij in Cenicientos. Daar is ook de minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska bij.

Grote bosbranden woeden al dagen ongeveer 50 kilometer ten westen van Madrid, in bosrijke en bergachtige gebieden waar tal van dorpen zijn. Spaanse media melden dat al 10.000 mensen hun woon- of verblijfplaatsen hebben moeten verlaten als gevolg van de branden. In de streek moeten volgens media vrijdag in totaal ongeveer 35.000 mensen binnenblijven om de brandbestrijders niet te hinderen en omdat dat voor hen veilig zou zijn.

Twee personen zijn aangehouden omdat ze ervan verdacht worden te maken te hebben met het ontstaan van branden. Ze zouden landbouwmachines hebben gebruikt terwijl dat bij brandgevaar niet mag.