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Bloomberg: chipbedrijf Qualcomm van plan prijzen te verhogen

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 20:22
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SAN DIEGO (ANP/BLOOMBERG) - Qualcomm is van plan de prijzen met meer dan 10 procent te verhogen. Het chipbedrijf heeft zijn klanten daar vrijdag van op de hoogte gebracht via een brief, die is ingezien door persbureau Bloomberg. Het bedrijf stelt dat het niet langer lukt om de gestegen kosten van leveranciers zelf op te vangen.
Het Amerikaanse bedrijf is de grootste fabrikant van smartphoneprocessors en heeft net als de rest van de techsector last van tekorten in de leveringsketen. De grote investeringen in AI hebben de markt van geheugenchips en andere halfgeleiders onder druk gezet.
Qualcomm is een van de grootste afnemers van de Taiwanese chipfabrikant TSMC. Net als Apple en Nvidia heeft Qualcomm geprobeerd om meer capaciteit los te krijgen bij TSMC, maar de chipmaker heeft laten weten dat de tekorten zullen aanhouden.
Qualcomm levert onder andere aan het Zuid-Koreaanse Samsung en grote Chinese telefoonmakers, zoals Xiaomi.
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