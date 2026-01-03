ECONOMIE
Venezolaanse minister: aanval VS slechts deels succesvol

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 14:41
CARACAS (ANP/DPA) - De Amerikaanse aanval op Venezuela was slechts "gedeeltelijk" succesvol, zegt de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken Diosdado Cabello. Hoewel president Nicolás Maduro en zijn vrouw gevangen zijn genomen, hebben de Verenigde Staten volgens hem niet bereikt wat ze hadden gewild: onrust.
"Het land is vrij kalm", zei Cabello in een toespraak op televisie. "Ze hadden verwacht dat de mensen uit lafheid zouden vluchten, maar dat is niet gebeurd. De tijd van lafaards is voorbij." Cabello staat bekend als een invloedrijke bondgenoot van Maduro.
Het is nog vroeg in Venezuela, dus hoe het volk precies zal reageren op de ontwikkelingen is nog onzeker. Volgens de oppositie heeft de meerderheid van de bevolking bij de vorige verkiezingen in 2024 niet voor Maduro gestemd, maar werd hij door grootschalige fraude toch als winnaar uitgeroepen. Veel oppositieleden zijn in de loop der jaren gevangengenomen of gevlucht. Ook meer dan 7 miljoen burgers zijn de afgelopen tien jaar het land ontvlucht.
