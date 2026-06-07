Spaanse golfer Chacarra schrijft KLM Open op zijn naam

BADHOEVEDORP (ANP) - Golfer Eugenio Chacarra heeft het KLM Open in Badhoevedorp op zijn naam geschreven. De 26-jarige Spanjaard eindigde met één slag voorsprong op de Fin Oliver Lindell. Golfer Lars van der Vight werd de beste Nederlander op de 38e plaats.

Chacarra deelde na drie ronden nog de leiding met de Zweed Sebastian Söderberg op -10. De Spanjaard eindigde zondag op -11 na een birdie op de laatste hole. Hij sloeg daarmee een late aanval van Lindell (-10) af. Söderberg werd gedeeld derde op -8. Het is voor Chacarra de tweede zege op de DP World Tour, oftewel de Europese Tour.

Van der Vight tekende op de laatste dag voor een score van 76 slagen (5 boven het baangemiddelde) en eindigde op een totaal van +1. Hij wist op de slotdag geen enkele birdie te maken. Toch hield hij Joost Luiten en de amateur Nevill Ruiter, de enige andere Nederlanders die de 'cut' haalden, ruimschoots achter zich.

Luiten, die zaterdag na een slechte ronde voor commotie zorgde door te zeggen dat hij overwoog om zijn caddie te vervangen, ging een dag later rond in 74 slagen (+3). Hij eindigde met een totaal van +6 op de zestigste plaats. Ruiter, de enige amateur in het weekend, leverde een kaart in van 78 slagen (+7). Hij besloot het toernooi als 66e.