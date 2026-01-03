President Colombia 'diep bezorgd' over aanval op buurland

BOGOTA (ANP) - Colombia is "diep bezorgd" over de berichten over aanvallen op buurland Venezuela, schrijft president Gustavo Petro van dat land op X. Die leiden volgens hem tot "escalatie van de spanningen in de regio". Internationale conflicten moeten vreedzaam worden opgelost, zegt Petro.

"Het land houdt zich op een standpunt dat de vrede in de regio bewaard moet worden en roept dringend op tot de-escalatie, waarbij alle partijen opgeroepen worden om zich te weerhouden van daden die de confrontatie verdiepen en om prioriteit te geven aan dialoog en diplomatieke kanalen", aldus Petro.

De regering heeft volgens hem "stappen" gezet om de burgerbevolking te beschermen aan de grens en te helpen met humanitaire hulp en vluchtelingen.