Als je de verkeerde dingen door de gootsteen gooit, kan dat een probleem worden voor je hele omgeving

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
zaterdag, 03 januari 2026 om 9:39
Je staat op het punt om zure melk door de afvoer te spoelen en denkt: hmm, misschien toch niet… En hoe zit het met bedorven tomatensaus, het water waarin je verfkwasten uitspoelde of die stinkende olie uit een blik tonijn?
Die twijfel is terecht. Veel alledaagse dingen veroorzaken problemen als ze door de gootsteen verdwijnen: ze verstoppen of beschadigen leidingen, vormen een gezondheidsrisico, vervuilen het milieu of belasten rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Al het afvalwater in huis van toilet, keuken, douche en bad komt samen in dezelfde leidingen. Via het gemeentelijke riool stroomt het naar een rioolwaterzuivering, waar bacteriën organisch afval afbreken in grote beluchte tanks.
Hoe meer organisch materiaal, zoals vetten, sauzen en zuivel, hoe meer zuurstof nodig is om dat af te breken. Dat heet de chemical oxygen demand. Een hogere belasting betekent grotere installaties, meer energieverbruik en hogere kosten.
Zure melk en vetbergen
Melk, room, sauzen en alles met vet of olie horen niet in de gootsteen. In koude leidingen stollen ze en hechten zich aan andere resten, zoals vochtige doekjes. Zo ontstaat een keiharde verstopping.
Het opruimen daarvan is duur. Verstopte riolen kunnen bovendien leiden tot het lozen van ongezuiverd rioolwater in natuur en woonwijken.
Hoe je dan wel van je bedorven melk of vette saus afkomt? Kleine hoeveelheden oude melk kun je verdunnen met water en op planten gieten. Sauzen en jus kun je laten intrekken in papier en bij het restafval doen of composteren.
Verf, bleek en andere chemicaliën
Geconcentreerde schoonmaakmiddelen, verf of spoelwater van kwasten horen niet in de afvoer. Ze kunnen leidingen verstoppen, giftige dampen veroorzaken en zijn slecht voor het milieu. Laat verf eerst indrogen op een doek en gooi die weg, of lever resten in bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval.
Gebruik de gootsteen dus niet als afvalbak. Alles wat wij samen doorspoelen, komt uiteindelijk terug in onze omgeving. Kleine keuzes per huishouden maken samen een groot verschil voor onze leidingen, onze gezondheid en onze rivieren en zeeën.
Bron: Science Alert

