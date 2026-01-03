Er sterven steeds meer kinderen aan wiegendood, hoe maak je de kans zo klein mogelijk?

Jarenlang zakten de wiegendoodcijfers in Nederland, maar vanaf 2022 is er een kentering zichtbaar. Het aantal baby ’s dat zonder duidelijke medische oorzaak overlijdt, steeg plots met vijftig procent. Experts spreken van een zorgwekkende ontwikkeling. De vraag dringt zich op: wat gaat hier mis?

Volgens cijfers van het CBS overleden de afgelopen drie jaar respectievelijk 36, 41 en 37 baby’s aan wiegendood. Dat terwijl het gemiddelde jarenlang rond de 25 lag. Het aantal geboortes steeg niet mee. Kinderveiligheidsexpert Mieke Cotterink van VeiligheidNL ziet rode vlaggen.

Social media

Een belangrijke boosdoener lijkt sociale media. "Je ziet baby’s in video’s slapen met mutsjes op en omringd door knuffels. Hartstikke schattig, maar dit is een onveilige slaaphouding", zegt ze tegen het AD.

Het probleem: oververhitting. Mutsjes, dekentjes en knuffels zorgen ervoor dat een baby zijn warmte niet kwijt kan. "Omdat het lichaam wil afkoelen, worden de bloedvaten in de huid wijd opengezet. Doordat de bloeddruk daalt, moet het hartje heel hard werken om alles weer op orde te krijgen.”

Oplossingen al jaren bekend

De oplossing is eigenlijk al jaren bekend, maar wordt kennelijk steeds slechter nageleefd. "Leg je kindje in een slaapzak.’’ Geen dekentje dat over het gezicht kan schuiven, geen losse spullen in bed. Altijd op de rug. En vooral: "Slaap niet met je kind in één bed”.

Ook roken en kalmerende medicijnen vergroten het risico. "Door de rook is er minder zuurstof in de lucht, terwijl de luchtwegen van een baby juist relatief vatbaar zijn.”

Kalmerende medicijnen

Pas ook op met kalmerende medicijnen, adviseert Cotterink. "Als medicijnen een slaapverwekkende werking hebben, kan dat baby’s in een te diepe slaap brengen. Ook dat is een risico voor wiegendood.”

Ook moeders kunnen beter geen kalmerende medicijnen innemen. "Baby’s kunnen de medicijnen alsnog via de borstvoeding binnenkrijgen.”