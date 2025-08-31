President Indonesië: politie moet krachtig optreden tegen onrust

JAKARTA (ANP/RTR/AFP) - De Indonesische president Prabowo Subianto heeft de politie en het leger de opdracht gegeven om krachtig op te treden tegen de gewelddadige onrust die is ontstaan in het land, zei hij zondag in een televisietoespraak. Tegelijkertijd kondigde hij aan dat een aantal voordelen en privileges voor parlementsleden wordt ingetrokken, waarmee hij de demonstranten tegemoetkomt.

Sommige daden "neigen naar verraad en terrorisme", zei Prabowo over de onlusten. "Ik heb de politie en het leger opgedragen zo krachtig mogelijk op te treden tegen de vernieling van openbare voorzieningen en plunderingen."

Afgelopen week kwamen de wijdverbreide antiregeringsprotesten op gang uit onvrede over extra salaris en huisvestingstoeslagen voor parlementariërs. De protesten escaleerden toen donderdag de 21-jarige motortaxirijder Affan Kurniawan werd doodgereden door de politie. De afgelopen dagen zijn zeker vijf doden gevallen bij de protesten.