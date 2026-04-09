Nederlandse reders zien nog veel onduidelijkheden rond Hormuz

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 14:44
anp090426114 1
ROTTERDAM (ANP) - Nederlandse reders hopen dat een vrije en veilige doorvaart door de Straat van Hormuz "zo spoedig mogelijk is hersteld". Dat laat de redersvereniging KVNR weten in reactie op de situatie rondom de zeestraat. Een heropening van de Straat van Hormuz is onderdeel van het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten, maar Iran lijkt de waterweg nog gesloten te houden.
"Het is nog altijd niet duidelijk wat de voorwaarden zijn waaronder schepen weer door de Straat van Hormuz zouden kunnen varen. Nu lijkt Iran de Straat van Hormuz opnieuw te hebben gesloten", aldus de KVNR.
De redersvereniging benadrukt dat het openen van de zeestraat in lijn moet zijn met het internationaal recht. Hierin is een vrije doorvaart afgesproken. Iran wil een tol heffen voor schepen die door de zeestraat willen varen. Onder meer de topman van de internationale scheepvaartorganisatie IMO en Brussel spraken zich hier al tegen uit, omdat het in strijd is met het internationaal recht.
POPULAIR NIEUWS

