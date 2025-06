Ayatollah Khamenei richt zich weer tot bevolking

DUBAI/TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei richt zich volgens de staatsmedia woensdag opnieuw tot de bevolking. Afgelopen vrijdag nadat Israël luchtaanvallen op Iran was begonnen, deed hij dat ook. Hij heeft opgeroepen "hard terug te slaan tegen het terroristische zionistische regime". De 86-jarige ayatollah is sinds 1989 de geestelijk leider van het overwegend sjiitische Iran. Hij is daarmee de machtigste man van het land.

De Israëlische aanvallen gaan nog steeds door. Israël heeft woensdagochtend melding gemaakt van bombardementen die zijn uitgevoerd met vijftig gevechtstoestellen. Israël heeft woensdag ook erkend dat er een drone is neergehaald door de Iraniërs. Israël stelt dat de aanvallen bedoeld zijn om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen bouwt. Iran bestrijdt een kernwapen te willen en stelt onderzoek te doen naar kernenergie.