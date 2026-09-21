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President Jemen vroeg Trump om militaire steun tegen Houthi's

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 17:35
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SANAA (ANP/RTR) - De Jemenitische president Rashad al-Alimi heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek om hulp gevraagd in zijn strijd tegen de Houthi's. Dat melden meerdere bronnen. Al-Alimi zocht militaire steun, die Trump niet zou hebben toegezegd.
Ook Saudi-Arabië vroeg de VS volgens The New York Times om hulp en de twee landen zouden zondag gezamenlijke aanvallen uit gaan voeren op de Houthi's in Jemen, maar de Amerikaanse president zou van gedachten zijn veranderd. Dit zou op het laatste moment gebeurd zijn, terwijl er al doelwitten waren vastgesteld en bommen in Amerikaanse vliegtuigen werden geladen.
De aan Iran gelieerde Houthi's hebben deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. De door Saudi-Arabië gesteunde regering vecht sinds 2014 tegen de Houthi's. Het geweld nam in 2022 af nadat een bestand van kracht werd, maar de Jemenitische beweging mengt zich sinds februari in de oorlog tussen de VS, Israël en Iran.
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