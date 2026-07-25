ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Uitbundig Zomercarnaval trekt door centrum Rotterdam

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 17:27
anp250726090 1
ROTTERDAM (ANP) - Ruim 2500 dansers en danseressen trekken zaterdagmiddag door het centrum van Rotterdam, bekeken door vele duizenden bezoekers. De 42e editie van het festijn verloopt tot dusver feestelijk en zonder grote problemen. Met zo'n 25 graden zit het weer ook mee.
Met het Zomercarnaval "viert Rotterdam de culturele rijkdom van de stad en haar gemeenschappen", vat de organisatie samen. Voor King Shayron Tremus en Queen Mireyna Richardson is het een droom die uitkomt, vertelden ze bij regionale omroep Rijnmond. Richardson mocht als kind al eens de kroon dragen tijdens het kindercarnaval. Nu is ze de eerste moeder die tot Queen is uitgeroepen. Voorheen mochten kandidaten met kinderen niet meedoen, maar die regel is geschrapt. "Dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Amazing", zei ze vooraf.
Noemenswaardige incidenten zijn er niet, zei een politiewoordvoerder in de namiddag. De parade, met uitbundig versierde praalwagens en kostuums uit tientallen culturen, duurt tot 19.00 uur.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2734823461

Je bent steeds zo moe als een hond. Dit zijn 13 verrassende oorzaken

generated-image

Je eet misschien niet meer dan vroeger, maar toch groeit je buik: dit is waarom

header-amerikanen-nederland

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

ANP-352528563

Door de hitte strandden fors meer Nederlanders met autopech in het buitenland — dit kost het zonder pechhulp

images

Biohacker Bryan Johnson kloont zichzelf als baby om later zijn organen te oogsten

shutterstock_2782560549

Zonder klimaatverandering was het niet zo droog geweest — en het wordt 80 keer vaker zó erg

Loading