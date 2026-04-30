President Mexico na aanklachten VS: eerst bewijs zien

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:41
MEXICO-STAD (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft na Amerikaanse drugsaanklachten tegen prominente landgenoten duidelijk gemaakt dat de VS voldoende bewijs moeten tonen. Mexicaanse aanklagers zullen dan overeenkomstig de wet handelen, verklaarde ze.
Sheinbaum reageerde op Amerikaanse beschuldigingen dat (voormalige) Mexicaanse bestuurders betrokken zijn bij drugssmokkel naar de VS. Op de lijst met verdachten staan prominenten als haar partijgenoot Rubén Rocha Moya, de gouverneur van de staat Sinaloa. Dat plaatst de president politiek in een lastige situatie: de zaak kan gevolgen hebben voor haar politieke steun in eigen land, maar ook een confrontatie met de VS dichterbij brengen.
"We gaan niemand beschermen die een misdaad heeft gepleegd", aldus de president op een persconferentie. "Maar als er geen duidelijk bewijs is, dan is het overduidelijk dat het doel van deze aanklachten door het ministerie van Justitie politiek van aard is."
Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

