President Mexico na aanklachten VS: eerst bewijs zien

MEXICO-STAD (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft na Amerikaanse drugsaanklachten tegen prominente landgenoten duidelijk gemaakt dat de VS voldoende bewijs moeten tonen. Mexicaanse aanklagers zullen dan overeenkomstig de wet handelen, verklaarde ze.

Sheinbaum reageerde op Amerikaanse beschuldigingen dat (voormalige) Mexicaanse bestuurders betrokken zijn bij drugssmokkel naar de VS. Op de lijst met verdachten staan prominenten als haar partijgenoot Rubén Rocha Moya, de gouverneur van de staat Sinaloa. Dat plaatst de president politiek in een lastige situatie: de zaak kan gevolgen hebben voor haar politieke steun in eigen land, maar ook een confrontatie met de VS dichterbij brengen.

"We gaan niemand beschermen die een misdaad heeft gepleegd", aldus de president op een persconferentie. "Maar als er geen duidelijk bewijs is, dan is het overduidelijk dat het doel van deze aanklachten door het ministerie van Justitie politiek van aard is."