Brandweer: natuurbrand op Oirschotse Hei nog niet onder controle

WINTELRE (ANP) - De brand op de Oirschotse Heide ten westen van Eindhoven is nog niet onder controle. Het vuur breidt zich nog uit, laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brand heeft een geschatte omvang van ongeveer 500 bij 500 meter.

De brandweer heeft 130 mensen ingezet om het vuur vanaf twee kanten te bestrijden. Met een drone houdt de brandweer het vuur ook vanuit de lucht in de gaten. Volgens de woordvoerder zijn er problemen om genoeg bluswater in het gebied te krijgen. Speciale watertransporten rijden af en aan, ziet een ANP-verslaggever. Bovendien is de natuur droog en waait het behoorlijk.

Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. De rook trekt richting dorpen als Oostelbeers en Diessen. Omwonenden hebben een NL-Alert gekregen met de oproep om uit de rook te blijven, hun ventilatie uit te zetten en om ramen en deuren te sluiten.