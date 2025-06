President Roemenië benoemt na lange onderhandelingen premier

BOEKAREST (ANP/RTR/AFP) - De Roemeense president Nicusor Dan heeft de liberale politicus Ilie Bolojan benoemd als nieuwe premier. Zijn benoeming volgt op wekenlange onderhandelingen gericht op het vormen van een nieuwe regering na maanden van politieke onrust.

De 56-jarige Bolojan krijgt onder meer de taak om de nijpende financiële situatie in het land aan te pakken. Roemenië heeft momenteel het grootste begrotingstekort van de Europese Unie. De nieuwe regering moet dit tekort zien te verlagen om te voorkomen dat de kredietwaardigheid wordt verlaagd.

De komende dagen voert Bolojan gesprekken met vier pro-Europese partijen over verdere kabinetsbenoemingen en begrotingsmaatregelen. Naar verwachting vraagt hij volgende week het vertrouwen van het parlement in zijn regering.

Bolojan was eerder voorzitter van de senaat. Nadat voormalig president Klaus Iohannis in februari zijn vertrek had aangekondigd, werd hij aangesteld als waarnemend president.