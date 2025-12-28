President Somalië ziet Israëlische erkenning als bedreiging

MOGADISHU (ANP/AFP) - De Somalische president Hassan Sheikh Mohamud ziet de Israëlische erkenning van Somaliland als een "bedreiging van de veiligheid en stabiliteit in de wereld en de regio". Het gebied scheidde zich in 1991 af van Somalië en wordt door geen enkel ander land erkend als onafhankelijk.

Mohamud zei tijdens een spoedzitting van het parlement dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van de soevereiniteit, onafhankelijkheid, territoriale integriteit en de eenheid van het volk van de Somalische Republiek.

Netanyahu kondigde vrijdag aan dat zijn land het eerste ter wereld is dat de zelfverklaarde republiek erkent. Dit leidde tot veroordelingen van onder meer de Somalische regering en regionale partners. De VN-Veiligheidsraad, waar Somalië vanaf januari voorzitter van is, houdt maandag een spoedoverleg over de Israëlische erkenning.