ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Somalië ziet Israëlische erkenning als bedreiging

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 14:19
anp281225059 1
MOGADISHU (ANP/AFP) - De Somalische president Hassan Sheikh Mohamud ziet de Israëlische erkenning van Somaliland als een "bedreiging van de veiligheid en stabiliteit in de wereld en de regio". Het gebied scheidde zich in 1991 af van Somalië en wordt door geen enkel ander land erkend als onafhankelijk.
Mohamud zei tijdens een spoedzitting van het parlement dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van de soevereiniteit, onafhankelijkheid, territoriale integriteit en de eenheid van het volk van de Somalische Republiek.
Netanyahu kondigde vrijdag aan dat zijn land het eerste ter wereld is dat de zelfverklaarde republiek erkent. Dit leidde tot veroordelingen van onder meer de Somalische regering en regionale partners. De VN-Veiligheidsraad, waar Somalië vanaf januari voorzitter van is, houdt maandag een spoedoverleg over de Israëlische erkenning.
loading

POPULAIR NIEUWS

thoughtful intelligent couple having deep conversation, modern minimalist style_ of _hoogbegaafd stel in gesprek, moderne stijl_

Waarom slimme mensen meer moeite hebben met relaties: de wetenschap verklaart

Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01

Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

ANP-540139660

Studie: zo slecht is de luchtkwaliteit binnenshuis

ANP-522138433

Waarom Midas Dekkers eigenlijk Wandert Jacobus heet

techietech-tech-6ZXP-5-jJts-unsplash

Waarom je je wifi‑router nooit naast je bed moet zetten

een tafel met daarop een blikje cola, een smoothie en een cappuciono

Deze alledaagse gewoonte maakt je veel dikker dan je denkt

Loading