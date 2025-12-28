ECONOMIE
Brand is ook in wereldbekercross Dendermonde iedereen te snel af

Sport
door anp
zondag, 28 december 2025 om 14:51
DENDERMONDE (ANP) - Lucinda Brand heeft ook de achtste veldrit om de wereldbeker gewonnen. De Dordtse van Baloise Glowi Lions had ook in Dendermonde weinig te vrezen van de concurrentie. Brand reed het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop. Van de zeven voorgaande wereldbekercrossen dit seizoen had ze er zes gewonnen; één keer deed ze niet mee.
Achter Brand finishte haar landgenote Puck Pieterse als tweede, de Française Amandine Fouquenet werd derde.
Brand boekte in Dendermonde haar vijftiende zege van het seizoen.
