President Trump vervangt hoofd van Kennedy Center

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bekendgemaakt dat het hoofd van het beroemde Kennedy Center in Washington wordt vervangen. Op zijn eigen platform Truth Social meldde Trump dat Richard Grenell stopt en dat Matt Floca hem opvolgt.

Het Kennedy Center kende het afgelopen jaar een roerige periode. Trump nam vorig jaar de leiding van het cultuurcentrum over en stelde zijn oude bondgenoot Grenell aan. Later voegde Trump zijn eigen naam toe aan die van het prestigieuze cultuurcentrum. In reactie daarop annuleerden veel artiesten concerten in het Kennedy Center. Daarnaast kampt het centrum met teruglopende bezoekersaantallen.

Trump maakte in februari nog bekend dat het Kennedy Center twee jaar dichtgaat voor renovaties.