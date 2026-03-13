President Trump vervangt hoofd van Kennedy Center

door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 23:00
anp130326230 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bekendgemaakt dat het hoofd van het beroemde Kennedy Center in Washington wordt vervangen. Op zijn eigen platform Truth Social meldde Trump dat Richard Grenell stopt en dat Matt Floca hem opvolgt.
Het Kennedy Center kende het afgelopen jaar een roerige periode. Trump nam vorig jaar de leiding van het cultuurcentrum over en stelde zijn oude bondgenoot Grenell aan. Later voegde Trump zijn eigen naam toe aan die van het prestigieuze cultuurcentrum. In reactie daarop annuleerden veel artiesten concerten in het Kennedy Center. Daarnaast kampt het centrum met teruglopende bezoekersaantallen.
Trump maakte in februari nog bekend dat het Kennedy Center twee jaar dichtgaat voor renovaties.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2831881

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

106546927-15577875-image-m-5_1771602706021

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

images

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

96513918_m

Dit zijn de meest verslavende drugs volgens nieuw onderzoek

anp130326101 1

Onderzoekers vinden oorzaak gevaarlijke vogelgriepvarianten

