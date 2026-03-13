VS versoepelen sancties tegen Venezuela na gekrompen aanbod olie

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben Venezuela toestemming gegeven om meststoffen en olie aan Amerikaanse bedrijven te verkopen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën meldt dat de sancties tegen Venezuela verder worden versoepeld. Sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran staat het wereldwijde aanbod van deze producten onder druk en zijn de prijzen flink gestegen.

Het ministerie heeft vrijdag drie bijgewerkte algemene licenties uitgegeven "om de revitalisering van de energiesector van het land verder te ondersteunen en te helpen zorgen voor een goed bevoorrade wereldwijde grondstoffenmarkt", verklaart het ministerie op X. De toegestane investeringen en activiteiten in de Venezolaanse energie-industrie worden daarmee uitgebreid en meststoffen kunnen rechtstreeks naar de VS worden uitgevoerd om Amerikaanse boeren te ondersteunen.

De VS willen Venezuela geleidelijk herintegreren in de wereldwijde energiemarkt en de economie van dat land stimuleren, nadat Amerikaanse troepen de Venezolaanse president Nicolás Maduro in januari oppakten.