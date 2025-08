President Vladimir Poetin ontvangt Trumps gezant Steve Witkoff

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin is in gesprek gegaan met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. President Donald Trump is geïrriteerd over het voortslepen van de strijd in Oekraïne. Hij beloofde voor zijn verkiezing tot staatshoofd al snel een einde aan de oorlog te maken.

Hij heeft nu Poetin tot vrijdag de tijd gegeven een staakt-het-vuren te bereiken. Anders dreigt Trump met nieuwe economische sancties. Het zou dan gaan om economische maatregelen gericht tegen landen die handel met Rusland drijven.