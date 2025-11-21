Renze Klamer stopt als presentator bij RTL Tonight

Renze Klamer stopt als presentator van het programma RTL Tonight. Dat maakte de zender vrijdag bekend. Volgens RTL gaat het om een gezamenlijke beslissing.

"In goed overleg tussen RTL en Renze Klamer is besloten dat hij zich terugtrekt als presentator van RTL Tonight", aldus RTL. "De zender en de presentator zijn het erover eens dat het huidige format van de talkshow niet bij de presentator past."

Peter van der Vorst, directeur content van RTL, schrijft dat er "eerder dit jaar is gekozen voor een andere opzet van onze late-nightprogrammering en daar willen we de komende tijd aan vasthouden." Recent is presentatrice Leoni ter Braak toegevoegd aan het team. Ook benadrukt hij dat RTL in gesprek blijft met Renze "over zijn toekomstige inzet voor de zender."

Klamer is niet de eerste die vertrekt bij het programma. Eerder werd bekend dat de hoofdredacteur van de talkshow, Carlo van Lienden, zijn werkzaamheden bij de talkshow heeft neergelegd. Stijn de Vries, die werkte als verslaggever voor de RTL-talkshow kondigde vorige maand ook zijn vertrek aan.

Het programma werd begin september gelanceerd en trekt gemiddeld 300.000 tot 400.000 kijkers. Andere talkshows trekken vaak meer kijkers. Presentator Humberto Tan zei eerder deze maand in een interview met de Telegraaf dat het "nog niet goed gaat" met de talkshow. Klamer, Tan en Beau van Erven Dorens presenteerden het programma afwisselend.