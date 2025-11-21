President Zelensky spreekt met NAVO-chef Rutte over plan Trump

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over "de diplomatieke mogelijkheden" om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te stoppen. Hij zegt in een bericht op X dat hij met Rutte sprak over het 28-puntenplan van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Zelensky beklemtoonde dat hij bereid is "snel, voortvarend en constructief" mee te werken om het plan een succes te maken.

Zelensky heeft vrijdag ook met de Amerikaanse vicepresident JD Vance gesproken over de Amerikaanse voorstellen. Hij zei dat hij Trumps wens het bloedvergieten te stoppen nog steeds respecteert. Oekraïne gaat volgens Zelensky samen met de VS en Europa op het niveau van nationale veiligheidsadviseurs werken aan "een uitvoerbaar pad naar vrede".

Enkele uren eerder hield de president de Oekraïners nog voor dat ze voor een hels dilemma staan. Oekraïne zou moeten kiezen tussen het verliezen van zijn "waardigheid" en van de steun van cruciale bondgenoot de VS. Zelensky werkt met Europese leiders aan "alternatieven" voor moeilijk te verteren onderdelen van het vredesplan.

Bemiddeling

Rutte bemiddelde eerder tussen Zelensky en Trump. Ook coördineerde hij de Europese bijstuurpogingen wanneer Trump de oren naar Moskou liet hangen. Rutte wil voorlopig niet publiekelijk reageren op de Amerikaanse voorstellen.

Niet alleen Oekraïne, maar ook de NAVO zou volgens die voorstellen concessies moeten doen. Tot dusver houdt het bondgenootschap vol dat Europese landen welkom zijn als lid. Aan dat 'opendeurbeleid' hechten veel lidstaten sterk. En Oekraïne is volgens de alliantie zelfs op een "onomkeerbaar pad" naar het NAVO-lidmaatschap, ook al zullen de VS dat op afzienbare termijn niet laten gebeuren. Maar het vredesplan schrijft voor dat Kyiv en de NAVO vastleggen dat Oekraïne nooit toetreedt.

Trump wil dat Oekraïne het raamwerk voor een vredesovereenkomst aanvaardt vóór 27 november. Hij noemde dat "een zeer geschikte datum". Het is dan Thanksgiving, een nationale feestdag in de VS.