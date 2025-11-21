Russische president Poetin noemt plan Trump basis voor akkoord

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin noemt het conceptvoorstel voor vrede in Oekraïne van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump een mogelijke basis om tot vrede in Oekraïne te komen. Hij zei dat het Kremlin het zogenoemde 28-puntenplan heeft ontvangen.

Het komt Rusland op vele punten tegemoet. Het zou bijvoorbeeld delen van Oekraïne die Rusland sinds 2014 heeft ingenomen, kunnen houden. Oekraïne zou nooit lid van de NAVO kunnen worden, maar wel veiligheidsgaranties van de VS of de NAVO krijgen. Rusland zou via reeds bevroren tegoeden financieel bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft betoogd constructief te willen meewerken om Trumps vredesinspanningen tot een succes te maken. Hij zoekt wel alternatieve voorstellen en doet dit naar verluidt in samenwerking met Europese bondgenoten, onder wie volgens persbureau Reuters het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.