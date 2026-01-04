President Zuid-Korea bezoekt China, noorden schiet raketten af

SHANGHAI (ANP/AFP/RTR) - De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung is een vierdaags staatsbezoek aan China begonnen. Hij vertrok kort nadat Noord-Korea weer raketten had afgevuurd. Het is het eerste bezoek van Lee aan China sinds hij in juni president werd. Het is ook het eerste staatsbezoek van een Zuid-Koreaanse president aan China sinds 2019.

Zuid-Korea zoekt nauwere banden met zijn grootste handelspartner en er gaan talrijke topfiguren uit de zakenwereld met Lee mee, inclusief bazen van Samsung Electronics, Hyundai en de SK-Groep. De handelsrelaties vormen het belangrijkste thema van het bezoek, dat wordt overschaduwd door de recente Chinese manoeuvres rond Taiwan en de spanningen tussen Zuid-Korea en Noord-Korea.

China wil de relaties met Zuid-Korea verdiepen, mede omdat Beijing nog steeds boos is over opmerkingen van de Japanse premier over Taiwan. Meer onderlinge handel en meer toerisme met Zuid-Korea zou de verslechterde relatie met Japan kunnen compenseren.