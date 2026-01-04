ECONOMIE
Meerdere landen klagen over seksueel getinte afbeeldingen Grok

Economie
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 9:14
anp040126052 1
KUALA LUMPUR (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musks chatbot Grok krijgt wereldwijd steeds meer kritiek om seksueel getinte afbeeldingen die door kunstmatige intelligentie zijn gemaakt, ook van minderjarigen. De Maleisische autoriteiten verklaarden zaterdag dat ze de door Grok geproduceerde afbeeldingen onderzoeken na klachten. Frankrijk beschuldigde Grok vrijdag al van het genereren van "duidelijk illegale" seksuele inhoud. Ook de overheid van India heeft gereageerd.
De laatste tijd zijn er veel meldingen van mensen die Grok vragen om afbeeldingen van vrouwen en kinderen in een seksuele context te vervormen, bijvoorbeeld door te vragen of Grok een persoon op een foto in een bikini kan weergeven. Deze trend ontstond nadat het platform zijn functie om afbeeldingen te bewerken voor kerst introduceerde. Door de nauwe verwevenheid tussen Grok en X, dat eveneens in handen is van Musk, worden deze afbeeldingen ook veel op dat socialemediaplatform geplaatst.
