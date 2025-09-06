Geheimzinnige sociale mediabeweging wil Frankrijk blokkeren

PARIJS (ANP) - De Franse autoriteiten, vakbonden en media zien met spanning uit naar 10 september, de dag dat een vrijwel anonieme en niet centraal geleide beweging in sociale media dreigt het land plat te leggen. "We blokkeren alles" is de slogan, gericht tegen het beleid van president Emmanuel Macron en tegen de bezuinigingen van zijn huidige premier François Bayrou.

Er worden voorbereidingen getroffen voor blokkades en protestbijeenkomsten, maar het is een raadsel hoe groot de beweging is. Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau denkt niet dat het een massale beweging is. De inlichtingendienst schat weliswaar dat er 100.000 manifestanten kunnen zijn. De vraag is ook waar. Volgens Franse media is er opvallend veel "we blokkeren alles" te horen in het westen van het land en in de vallei van de Rhône.

Vakbonden zijn ook benieuwd. Ze hadden al een protest- en stakingsdag gepland op 18 september. Radicale bonden willen nu alvast meedoen met 'Bloquons tout' (We blokkeren alles).