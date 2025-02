President Zuid-Korea ontkent machtsgreep in afzettingsproces

SEOUL (ANP/AFP) - De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol ontkent dat hij zich met het afkondigen van de militaire noodtoestand in december schuldig heeft gemaakt aan een opstand. Dit deed hij in zijn slotverklaring tijdens een hoorzitting van het Constitutioneel Hof, dat moet beslissen of de geschorste president wordt afgezet of in functie wordt hersteld.

"De oppositiepartij beweert dat ik de noodtoestand heb uitgeroepen om een dictatuur te vestigen en mijn bewind te verlengen. Dit is een verzonnen plan om mij valselijk te beschuldigen van opstand", zei Yoon tegen het Constitutioneel Hof in Seoul. Het hof is het afzettingsproces begonnen, omdat het parlement halverwege december voor een motie van afzetting tegen Yoon stemde. De oppositie kreeg daarbij steun van een aantal van Yoons partijgenoten.

Yoon kondigde de noodtoestand begin december af als ongekende maatregel tegen de oppositie, die de parlementaire meerderheid heeft. Parlementariërs wisten onder chaotische omstandigheden het parlement binnen te komen en de noodtoestand weg te stemmen. De maatregel werd daardoor na zes uur weer opgeheven. De situatie heeft geleid tot de grootste politieke crisis in Zuid-Korea in decennia.