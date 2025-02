Wereldhandel gegroeid in 2024 na krimp jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - De wereldwijde goederenhandel is in 2024 met bijna 2 procent gegroeid, waarmee herstel werd getoond van de krimp van ruim 1 procent een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van zijn Wereldhandelsmonitor.

Volgens het CPB was vooral in opkomende economieën in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika een stijging van de handel zichtbaar. Verder liet de uitvoer van China een flinke plus zien omdat het land een steeds groter aandeel krijgt in de wereldwijde productie van elektrische voertuigen, batterijen en zonnepanelen en ook een exportgericht beleid heeft. De handel van de Verenigde Staten nam eveneens toe.

Voor de eurozone kromp de in- en uitvoer. Dat kwam mede door een zwakkere gang van zaken in de Europese industrie, waaronder de Duitse autosector. Verder toonde het Verenigd Koninkrijk een duidelijke neergang van de export.

Het bureau denkt verder dat het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump met invoerheffingen op buitenlandse goederen vooral zal leiden tot verschuivingen van de handel en maar een beperkte impact heeft op het totale wereldhandelsvolume. Door de tarieven van Trump kan de export naar de VS afnemen, terwijl juist meer wordt geëxporteerd naar bijvoorbeeld de Europese Unie.