Schoonzoon Trump presenteert in Davos plan voor 'Nieuw Gaza'

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 13:54
anp220126123 1
DAVOS (ANP) - De schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump heeft in Davos een plan gepresenteerd voor de wederopbouw van de Gazastrook. Jared Kushner toonde daarbij een afbeelding van "Nieuw Gaza", een hypermodern ogende stad.
Jarenlange Israëlische aanvallen om Hamas uit te schakelen hebben in de Gazastrook geleid tot grootschalige verwoestingen. Sinds afgelopen oktober geldt een bestand. De VS kondigden deze maand de tweede fase aan van die overeenkomst. Die voorziet onder meer in de wederopbouw.
Kushner is daar nauw bij betrokken vanuit de Amerikaanse regering. Hij toonde zijn plannen bij de oprichting van de Raad van Vrede van Trump. "Er is een masterplan, we doen het in fases", vertelde de zakenman, op wiens dia's ook werd verwezen naar zeker 25 miljard dollar aan beoogde investeringen.
De wederopbouw van de Gazastrook kan volgens Kushner model staan voor vergelijkbare operaties in de toekomst. "Wat de Raad van Vrede kan doen als we succesvol zijn in Gaza, is laten zien hoe vredesimplementatie uitgevoerd kan worden."
