Presidentskandidaat Honduras: Trump bemoeit zich met verkiezingen

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 23:16
anp291125128 1
TEGUCIGALPA (ANP/AFP) - De linkse Hondurese presidentskandidaat Rixi Moncada beschuldigt de Amerikaanse president Donald Trump van verkiezingsinmenging. Moncada, een partijgenoot van de zittende president Xiomara Castro, zegt dat nadat Trump steun had uitgesproken voor haar rechtse tegenstander Nasry Asfura.
Trump zei ook dat hij ex-president Juan Orlando Hernández gratie verleent. Moncada vindt "zonder twijfel" dat de acties van Trump zo vlak voor de verkiezingen van zondag "volstrekt interventionistisch zijn", zei ze zaterdag.
Trump zei eerder deze week dat hij met Asfura zou kunnen samenwerken tegen de "narcocommunisten" in de regio. Vrijdag ging hij nog verder en dreigde hij de Amerikaanse financiële steun in te trekken als zijn favoriete kandidaat zou verliezen. Ook maakte hij verrassend bekend dat hij Hernández gratie wilde verlenen, een partijgenoot van Asfura. Hernández, president van 2014 tot 2022, werd vorig jaar in de VS tot 45 jaar cel veroordeeld wegens drugshandel.
