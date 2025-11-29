Venezuela: Trumps waarschuwing is koloniale dreiging

CARACAS (ANP/AFP) - De regering van Venezuela veroordeelt de waarschuwing van Donald Trump dat het luchtruim boven het land als gesloten moet worden beschouwd. In een reactie noemt het ministerie van Buitenlandse Zaken de opmerking van de Amerikaanse president een "kolonialistische dreiging".

Venezuela veroordeelt "de kolonialistische dreiging die de soevereiniteit van zijn luchtruim wil aantasten en die opnieuw een buitensporige, illegale en ongerechtvaardigde agressie tegen het Venezolaanse volk vormt", aldus de verklaring.

Trumps regering zegt de drugssmokkel te willen aanpakken en beschuldigt de Venezolaanse president Nicolás Maduro ervan aan het hoofd van een terroristisch drugskartel te staan. De VS voeren de druk op zijn regime flink op met een grote militaire troepenmacht in het Caribisch gebied, met onder meer 's werelds grootste vliegdekschip. Dit najaar werden meerdere aanvallen op boten uitgevoerd in de Caraïbische Zee die volgens de Amerikanen drugs vervoerden.