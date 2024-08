Presidentskandidaat Robert F. Kennedy trekt zich terug in Arizona

PHOENIX (ANP) - De onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy heeft volgens de autoriteiten in Arizona gevraagd zijn naam niet op stembiljetten in de staat te zetten. Hij heeft aangekondigd vrijdag in Arizona een toespraak te houden over "het huidige historische moment en hoe hij nu verdergaat".

Tal van media nemen aan dat de 70-jarige kandidaat, die over relatief weinig geld beschikt en steeds verder wegzakt in opiniepeilingen, zijn campagne opgeeft en Donald Trump gaat steunen. Trump is vrijdag ook in Arizona.

Kennedy probeerde aanvankelijk de Democratische kandidaat voor het presidentschap te worden en toen dat niet lukte, ging hij in oktober als onafhankelijke kandidaat de verkiezingsrace in. Hij is de vijfde persoon uit de familie Kennedy die een gooi doet naar het presidentschap van de Verenigde Staten. President John F. Kennedy (1917-1963) was zijn oom.

Kennedy is in alle peilingen kansloos en zou nu nog rond de 5 procent van de kiezers achter zich hebben. Trump heeft in een vraaggesprek al aangegeven dat hij openstaat voor een rol van Kennedy in Trumps regering indien hij zich uit de race terugtrekt en Trump zou winnen.