Indiase premier Modi bezoekt president Zelensky in Kyiv

KYIV (ANP/AFP/RTR) - De Indiase premier Narendra Modi is in Kyiv aangekomen voor gesprekken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het is de eerste keer dat een Indiase regeringsleider Oekraïne bezoekt sinds de voormalige Sovjetrepubliek in 1991 onafhankelijk werd.

India heeft altijd nauwe relaties met de Sovjet-Unie en later Rusland gehad. India stelt zich naar eigen zeggen nu neutraal op in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Modi hoopt een bemiddelende rol te kunnen spelen. Voorafgaand aan zijn reis naar Kyiv zei hij dat "geen enkel probleem op het slagveld kan worden opgelost" en dat India "dialoog en diplomatie steunt om zo snel mogelijk vrede en stabiliteit te herstellen".