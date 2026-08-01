Pride Amsterdam: heel drukke maar ook gemoedelijke dag

AMSTERDAM (ANP) - "Het is heel druk, maar tegelijkertijd ook erg gemoedelijk", zegt een woordvoerder van Pride Amsterdam over de Canal Parade die zaterdagmiddag werd gehouden op de Amsterdamse grachten. "We horen van veel mensen dat ze het zo belangrijk vonden om zich juist nu te laten zien."

Volgens de woordvoerder maken bezoekers zich zorgen over de afname van acceptatie en de toename van onveiligheid rondom de lhbtiq+-gemeenschap en zorgt dat ervoor dat nog meer mensen de "verbroedering en verbinding" rond de Canal Parade opzoeken. "We zijn er hier voor elkaar. Iedereen mag er zijn."

Tachtig versierde schepen droegen tijdens de Canal Parade de themaboodschap uit van deze World Pride: Unity (eenheid), met veel muziek en dans. Het is voor het eerst dat het wereldwijde evenement in Amsterdam wordt gehouden. "Laten we vooral heel trots zijn dat we zo'n evenement mogen hosten. We hebben vandaag laten zien in wat voor een waanzinnig mooi en vrij land we leven."