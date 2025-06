Pride Boedapest begonnen met Nederlandse politici ondanks verbod

BOEDAPEST (ANP) - Tienduizenden mensen onder wie burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, Nederlandse politici en Europarlementariërs zijn zaterdag begonnen aan de pridemars in Boedapest, ondanks een verbod door de Hongaarse regering. De deelnemers hebben zich verzameld in het centrum van Boedapest, ziet een verslaggever.

Ze gaan een mars door de stad lopen. In het gebied zijn zaterdagmiddag veel politiesirenes te horen.

Onder premier Viktor Orbán is in Hongarije wetgeving doorgevoerd die de vrijheid van lhbti'ers beperkt. De Europese Commissie spande hierom een zaak aan tegen het land. De pride is onlangs verboden, maar burgemeester van Boedapest Gergely Karácsony zegt dat hij het evenement namens de gemeente organiseert en daarom niet vervolgd kan worden voor overtreding van de wetgeving.

"Vandaag behoort Boedapest tot Europa", aldus Karácsony zaterdag. "Bedankt aan iedereen die met ons meeleeft en gelooft dat een vrije stad ook anderen kan bevrijden."