Belgische koningspaar kan na dagen vertraging weg uit Chili

BRUSSEL/ANTOFAGASTA (ANP) - De Belgische koning Filip en koningin Mathilde kunnen na enkele dagen vertraging weg uit Chili. Het koningspaar was in het Zuid-Amerikaanse land voor een staatsbezoek, maar kon niet weg vanwege problemen met het vliegtuig. Dat was in Antofagasta, 1000 kilometer ten noorden van Chileense hoofdstad Santiago.

Filip en Mathilde zouden eigenlijk donderdag al terugvliegen, maar tijdens het taxiën raakten de banden van het landingsgestel beschadigd. Inmiddels lijken de problemen verholpen. Belgische media schrijven dat het vliegtuig om 10.00 uur lokale tijd zal opstijgen uit Chili. Het zal zondag rond 05.30 uur landen in Brussel.

Op de heenweg naar Chili waren er ook problemen. Het koningspaar had vorige zondag naar het land moeten vliegen, maar door technische problemen werd de vlucht 24 uur uitgesteld.