Verstappen troeft Piastri af en wint sprintrace op Spa

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van België de sprintrace gewonnen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 plaatste in de race over vijftien ronden op het circuit van Spa-Francorchamps in de eerste ronde een succesvolle aanval op de koppositie door kampioenschapsleider Oscar Piastri in te halen. Vervolgens hield de coureur van Red Bull stand tot aan de finish.

Piastri eindigde als tweede in zijn McLaren, vlak voor zijn teamgenoot Lando Norris.

Verstappen won zijn eerste sprintrace van dit seizoen, het was de twaalfde sprintzege in zijn Formule 1-carrière.