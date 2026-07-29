Pride Walk in Hoorn verplaatst vanwege onveilig gevoel op kermis

HOORN (ANP) - De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet zoals gebruikelijk tijdens de kermis in augustus georganiseerd, maar op een later moment in oktober. Dat gebeurt op verzoek van de organisatie, die heeft aangegeven dat deelnemers zich tijdens vorige edities op de kermis onveilig hebben gevoeld. "Zo zijn deelnemers in het verleden uitgescholden en zijn er voorwerpen naar hen gegooid", schrijft verantwoordelijk wethouder Dennis Boutkan daarover aan de gemeenteraad van Hoorn.

De eerste Pride Walk in Hoorn was in 2017. De jaarlijkse optocht die aandacht vraagt voor de rechten van lhbti-personen is sindsdien altijd op Roze Maandag van de Hoornse Kermis. Om de veiligheid en het comfort van deelnemers te verbeteren, is de route in de laatste jaren aangepast. Ook lopen er altijd handhavers en vertegenwoordigers van Roze in Blauw mee, het politienetwerk voor de lhbti-gemeenschap.

Toch willen de organisatoren van de Pride Walk verkennen of "een andere setting beter aansluit bij het doel en de sfeer", schrijft Boutkan. Dit jaar wordt de optocht daarom georganiseerd tijdens de Regenboogweek in oktober, rond coming-outdag op 11 oktober. "Het is belangrijk dat de deelnemers het gevoel hebben dat de Pride Walk veilig kan plaatsvinden en dat incidenten worden voorkomen", aldus de wethouder. Hij benadrukt dat Roze Maandag op de kermis wel gewoon doorgaat.