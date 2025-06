Pridemars Boedapest loopt op zijn einde, politie grijpt niet in

BOEDAPEST (ANP/RTR/AFP) - De pridemars in Boedapest loopt op zijn einde, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. De manifestatie is zaterdagmiddag relatief rustig verlopen. Tienduizenden mensen, onder wie Nederlandse bestuurders en politici, liepen door de stad om op te komen voor lhbti-rechten. Ondanks het verbod van de regering op het evenement greep de politie niet in.

Kleine groepen extreemrechtse tegendemonstranten probeerden de optocht te verstoren, maar de politie hield hen tegen en leidde de optocht via een andere route.

De viering van de lhbti-gemeenschap werd onlangs verboden door de Hongaarse regering en de politie. Burgemeester van Boedapest Gergely Karácsony liet het evenement toch doorgaan. Wel riskeren deelnemers een boete. De politie kan gezichtsherkenning inzetten.

Deelnemers vertelden het ANP dat ze bang zijn voor mogelijke consequenties, maar dat ze toch naar de mars kwamen omdat de Hongaarse premier Viktor Orbán volgens hen anders ongehinderd vrijheden blijft wegnemen.