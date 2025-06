Griekspoor klaar voor Wimbledon na 'speciale' titel op Mallorca

CALVIÀ (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor had zich op Mallorca geen betere week kunnen voorstellen als voorbereiding op Wimbledon. Twee dagen voor zijn eerste partij op het grandslamtoernooi in Londen won de 28-jarige Haarlemmer op het Spaanse eiland zijn derde ATP-titel door de Fransman Corentin Moutet te verslaan (7-5 7-6 (3)).

"Deze titel betekent veel voor me", zei Griekspoor, die het eerste deel van het grasseizoen moest missen door een buikspierblessure. "Het is speciaal om opnieuw een titel te winnen zonder setverlies. Ik had me geen betere week kunnen wensen. Ik heb het maximale aantal wedstrijden kunnen spelen richting Wimbledon. Ik voel me goed en ik kijk uit naar aankomende maandag in Londen."