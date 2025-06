Van Poppel sprint naar titel bij NK, Kooij opnieuw tweede

EDE (ANP) - Danny van Poppel heeft in Ede de Nederlandse titel gewonnen. De 31-jarige wielrenner van Red Bull Bora-hansgrohe was de snelste in de massasprint. Van Poppel kwam een fractie eerder over de finish dan Olav Kooij van Visma - Lease a Bike, die voor het derde jaar op rij als tweede eindigde. Vorig jaar moest hij de zege aan Dylan Groenewegen laten en het jaar daarvoor aan Dylan van Baarle.

Groenewegen werd dit keer derde. Casper van Uden, die vorige maand een rit won in de Ronde van Italië, werd negende. Tweevoudig kampioen Mathieu van der Poel deed, in aanloop naar de Tour de France, niet mee. Van Poppel start ook in de Tour.

"Ik zat bij Olav in het wiel en probeerde rustig te blijven. Niet te geloven, dit had ik nooit gedacht", reageerde een uitgelaten Van Poppel bij de NOS. Kooij verweet zichzelf weinig. "Mijn benen waren een beetje leeg, ik heb er alles uitgeperst. Ik denk niet echt dat ik iets verkeerd heb gedaan. Hij heeft richting de Tour de France een andere opbouw gedaan. Hij is nu van supergoed niveau, bij mij is de tank langzaam leeg." Kooij doet niet mee aan de Tour de France.

Groenewegen baalde van de derde plaats. "Hier kwam ik niet voor. Ik had wel de benen om vandaag te winnen. Jammer genoeg lukt het net niet."