Europol waarschuwt voor verhoogde dreiging EU door oorlog Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 23:03
anp050326238 1
MADRID (ANP/RTR) - De spanningen in het Midden-Oosten hebben directe gevolgen voor de veiligheid in de Europese Unie, waarschuwde politiedienst Europol tegen het Spaanse persbureau EFE. Zo is er een verhoogd risico op terrorisme, georganiseerde misdaad, extremisme en cyberaanvallen.
De Verenigde Staten en Israël voerden voor de zesde dag op rij bombardementen uit op Iran. Hierbij kwam zaterdag onder anderen ayatollah Ali Khamenei om het leven. Iran voert sindsdien vergeldingsacties uit op Amerikaanse bases en andere doelen in verschillende landen in het Midden-Oosten.
Groepen met banden met Iran kunnen volgens Europol-woordvoerder Jan Op Gen Oorth proberen "destabiliserende activiteiten" binnen de EU uit te voeren, zoals terroristische aanslagen en intimidatiecampagnes. Daarnaast verwacht hij een toename van cyberaanvallen op de Europese infrastructuur en onlinefraude met behulp van geavanceerde kunstmatige intelligentie.
