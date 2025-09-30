ECONOMIE
Prinses Amalia begint opleiding aan Defensity College

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 15:06
anp300925122 1
DEN HAAG (ANP) - Prinses Amalia is dinsdag begonnen aan haar opleiding aan het Defensity College. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.
De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima doorloopt de komende twee jaar een werkstudentprogramma waarin ze wordt opgeleid tot militair reservist. Ze doet nog niet mee aan het fysieke programma totdat ze volledig is hersteld van haar armbreuk begin juni.
De koning heeft Amalia volgens de RVD aangesteld in de rang van matroos der derde klasse bij de Koninklijke Marine en in de rang van soldaat der derde klasse bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Als ze haar opleiding voltooit, wordt de prinses bevorderd tot korporaal.
Amalia combineert haar opleiding aan het Defensity College met een bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Deze zomer rondde ze haar bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) af, eveneens aan de Universiteit van Amsterdam.
