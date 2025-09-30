Provincie Zuid-Holland wil in 'oogstjaar' 2026 plannen uitvoeren

DEN HAAG (ANP) - Met bijna 1,15 miljard aan begrote uitgaven moet 2026 een oogstjaar worden voor de provincie Zuid-Holland. In het laatste jaar voor de provinciale verkiezingen van begin 2027 wil het college van Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk ambities waarmaken. "We gaan gas geven om de zaken die we in het coalitieakkoord hebben afgesproken waar te maken", zei financieel gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen in een toelichting op de begroting voor 2026.

Van de ruim 1,1 miljard aan uitgaven gaat zoals gebruikelijk een groot deel naar bereikbaarheid en de provinciale infrastructuur. De provincie investeert ook in woningbouw, de natuur, versterking van kleine kernen, de aanpak van netcongestie en verbetering van de waterkwaliteit. "We hopen dat het lukt om onze opgave voor het Natuurnetwerk Nederland af te ronden, daar moet echt nog een tandje bij. En in 2027 moet de waterkwaliteit op orde zijn, daar steken we ook meer geld in", aldus Van Leeuwen, die miljoenen uittrekt voor het onderhoud van de historische molens in Kinderdijk en de bereikbaarheid van dit werelderfgoed.

Voor het eerst in lange tijd heeft Zuid-Holland een meerjarig sluitende begroting, ook een van de afspraken uit het coalitieakkoord van GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA. "We hebben nu een duurzame financiële huishouding", aldus Van Leeuwen. De inkomsten komen vooral via de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting (470 miljoen euro) en uit het provinciefonds (440 miljoen).

De Zuid-Hollandse coalitie maakte vlak voor de zomer 120 miljoen euro uit de algemene vrije reserves vrij om te investeren in "urgente opgaven" voor de provincie. Het college komt eind dit jaar met voorstellen voor de besteding van dit geld, dat al is gereserveerd in de begroting.