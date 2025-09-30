Denemarken tegen songfestivalboycot Israël

KOPENHAGEN (ANP) - De Deense omroep DR stemt in november niet voor het boycotten van Israël op het Eurovisie Songfestival. De omroep is daarmee een van de eerste landen die publiekelijk kenbaar maakt tegen uitsluiting te zijn.

DR wil niet meewerken aan het uitsluiten van een land zolang dat zich aan de regels van het songfestival houdt, meldt de omroep. "DR steunt het songfestival als een Europees cultureel evenement dat sinds 1956 landen door middel van muziek samenbrengt. Daaruit volgt dat we niet zullen stemmen voor het uitsluiten van EBU-leden van de wedstrijd, zolang ze zich aan de regels en voorschriften houden", zegt Gustav Lützhøft namens DR.

EBU-leden stemmen begin november of Israël volgend jaar welkom is in Wenen. De stemming volgt nadat meerdere landen hadden aangekondigd in 2026 niet mee te doen als Israël van de partij is. Naast Nederland zijn dat Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland.

Momenteel heeft de EBU 68 actieve leden, die allemaal mogen beslissen over het lot van Israël.